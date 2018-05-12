المنطقة الروتارية تكرم محافظ بني سويف لجهوده في تجفيف منابع الأمية

كرمت المنطقة الروتارية "2451 مصر"، اليوم، المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، تقديرًا لجهوده الكبيرة في إنجاح المرحلة الأولى من مشروع الارتقاء بالعملية التعليمية وتجفيف منابع الأمية، حيث جرى توقيع بروتكول التعاون لتنفيذه في شهر نوفمبر 2017 ميلاديًا.

جاء ذلك خلال حضوره فعاليات الملتقى السنوي للجنة التعليم الأساسي ومحو الأمية للمنطقة الروتارية 2541، والذي تم تنظيمه بمحافظة الجيزة، حيث تم تكريم عدد من شركاء التنمية من مؤسسات مجتمع مدني، وتنفيذيين معنيين وجهات مختصة، وشخصيات مجتمعية متميزة لمشاركتهم في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المتكامل لتحسين التعليم الابتدائي بالاعتماد على نظام التعليم المتمركز حول الطالب.