نزل آلاف الباكستانيين، اليوم، إلى الشوارع تلبية لدعوة رئيس الوزراء عمران خان الذي تقدم مظاهرة إسلام اباد احتجاجا على سياسة نيودلهي في كشمير الهندية، وعند الظهر دوت صفارات الانذار في كافة انحاء البلاد وبثت قنوات التلفزيون نشيدي باكستان وكشمير، وتوقفت حركة السير لدقائق.

وفي العاصمة "إسلام أباد"، تجمع الآلاف أمام المباني الحكومية، حيث ألقى خان خطابا للأمة واعدا بمواصلة النضال من أجل كشمير حتى "تحريرها".

وقال عن الإقليم المتنازع عليه بين الهند وباكستان منذ الاستقلال في 1947 "سنقف إلى جانب كشمير حتى الرمق الأخير".

وأضاف خان، منتقدا بشدة نظيره الهندي ناريندرا مودي "اليوم نود ان نقول لسكان كشمير إننا جميعا معهم ونشعر بمعاناتهم".

وهذه المظاهرة الوطنية هي الأولى ضمن سلسلة مظاهرات قبل توجه خان إلى نيويورك في نهاية سبتمبر، للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيطرح المسألة للبحث.