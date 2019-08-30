قال اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية والمتحدث باسم محافظة القاهرة، إنه جرى إزالة 205 عقارات بمنطقة عين الحياة بنطاق حي الخليفة، ونقل 69 أسرة لمساكن المحافظة بأكتوبر، ضمن خطة إزالة العشوائيات تمهيدا لتطويرها.

وأضاف عوض لـ"الوطن" أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، يتابع الموقف أولا بأول، وكلف رئيس حي الخليفة بتشكيل لجنة لفحص التظلمات وتسكين المستحقين فورا.

ومنطقة عين الحياة تعد منطقة خطورة من الدرجة الثانية، وصادر بشأنها قرار إزالة منذ 2017، وجارِ إزالتها بالكامل لإعادة تخطيطها مرة أخرى ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وإعادة تخطيط منطقة الفسطاط، وتعاني معظم منازلها من ارتفاع منسوب المياه، كما أن معظم المنازل مبنية بطريقة عشوائية، ما دفع محافظة القاهرة لإزالة العشوائيات بها ونقل سكانها لوحدات آمنة ضمن مخطط الدولة لتطوير المنطقة بالكامل.