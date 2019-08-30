أصيب 5 أطفال، اليوم الجمعة، إثر انقلاب تروسيكل على طريق حجازة الصحراوي بقوص، جنوبي قنا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مجدي القاضي، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق حجازة الصحراوي بقوص، ما أسفر عن إصابة يوسف عبدالغني محمد، 8 أعوام، بكدمة بالجبهة، وحسن أحمد حسن، 6 أعوام، بكدمات متفرقة بالجسم، ومنار أحمد حسن، 8 أعوام بكدمات متفرقة، وزكريا حمادة إبراهيم، 15 عامًا، بكدمة بالظهر، والمصاب الخامس رفض نقله معهم إلى مستشفى قوص المركزي. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.