أصيب 8 مواطنين بإصابات متفرقة في الجسم، بعد ظهر اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة في طريق مطروح سيوة الشهير بطريق الموت.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق سيوة في الكيلو 135 طريق مطروح سيوة وسقوط 8 مصابين.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى مطروح العام، وهم: حكمت محمد عبد النبي، 53 سنة، مصابة بكدمة شديده في الصدر، وزينب مبروك أحمد، 50 سنة من القاهره، مصابة بكدمة شديدة في الصدر وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ومحمد محمود عبد الرازق، 39 سنة، من أسيوط، مصاب باشتباه كسر في الكتف الأيمن وكدمة شديدة في الصدر.

كما أصيب محمد عاطف محمود، 12 سنة من أسيوط، مصاب بجرح قطعي في الرأس طوله حوالي 5 سم وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وعاطف محمود عبد الراضي، 50 سنة من أسيوط مصاب باشتباه كسر في الكتف الأيمن وجرح قطعي في الرأس طوله حوالي 3 سم، وبدرية مصطفى زغرب، 53 سنة من سيوة، مصابة باشتباه بكسر في القدمين، وحنة أحمد منصور، 45 سنة، من مطروح، مصابة بجرح قطعي في الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وخضرة مبروك مغوار، 61 سنة، من القاهرة، مصابة باشتباه كسر في الفقرة العنقية وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم. وتم تقديم الخدمات الطبية للمصابين بمستشفى مطروح العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة.