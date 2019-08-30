شنت مديرية الزراعة في كفر الشيخ، برئاسة المهندس محمد عبد الله، وكيل الوزارة بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الري، برئاسة المهندس أشرف محمدي، وكيل الوزارة بالمحافظة، حملة لتطهير "المراوي"، ومصارف الزراعة من الحشائش وورد النيل.

وجرى، خلال الحملة، تطهير قطاعات المحافظة الزراعية "المراوي" بإجمالي مساحة أكثر من 22 كيلومتر، وتطهير المصارف بأكثر من 15 كيلومتر على مدى الأيام الماضية، كما تمت إزالة ورد النيل والبوص من جوانب المصارف، لضمان توفير مياه الري لجميع الزراعات الصيفية ومنع تلوث هذه المصارف العمومية.