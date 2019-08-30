تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، اجتماعا لها بعد غد الأحد لمناقشة مخالفات التغطية الإعلامية للواقعة والمعروفة إعلاميا بـ"إغماء مدرسة بورسعيد" وذلك بناءًا على تقارير لجنة الرصد بالمجلس الأعلى للإعلام.

وتناقش اللجنة مخالفات 18 موقعا إلكترونيا بالإضافة لقناة "يوتيوب"، متهمين بفبركة الأخبار المتعلقة بالواقعة وتجاهلهم نشر الحقائق بعدما أوضحت المدرسة حقيقة الواقعة، فضلا عن المخالفات المنسوبة لـ"السوشيال ميديا" وحسابات الفيس بوك التي يزيد متابعيها عن 5 آلاف عضو، على أن يتم تطبيق لائحة الجزاءات بصرامة على الوسائل التي يثبت مخالفتها بدءًا من الغرامات المالية والتى تنتهي بالحجب.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، يبدأ فى تطبيق الضوابط الإعلامية الخاصة بتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو، الأحد المقبل، على جميع وسائل الإعلام المعنية.