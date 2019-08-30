بـ 155 مليون جنيه.. أحمد عز يحصد 70% من إيرادات أفلام العيدين

10 أفلام استقبلتهم دور العرض السينمائي في موسمي عيد الفطر والأضحي، وهم "الممر، كازابلانكا، محمد حسين، حملة فرعون، سبع البرومبة، الفيل الأزرق 2، ولاد رزق 2، خيال مآتة، الكنز 2، وأنت حبيبي وبس"، وبلغت إيرادات هذه الأفلام حتى ليلة، أمس الخميس، 422 مليون و558 ألف و435 جنيه، بحسب البيانات الصادرة عن شركة "دولار فيلم".

وكان للنجم أحمد عز نصيب الأسد من كعكة الإيرادات، وذلك بعد تحقيق فيلميه "الممر" و"ولاد رزق 2" لـ154 مليون و507 ألف و876 جنيه حتي ليلة، أمس الخميس، بينما حققت باقي الأفلام 268 مليون و50 ألف و559 جنيه حتى الليلة نفسها، أي أن عز حصد بإيرادات فيلميه ما يقرب من 70% من إجمالي ما حققته أفلام العيدين كافة.

وجاءت إيرادات أفلام عيدي الفطر والأضحى حتى ليلة أمس الخميس على النحو التالي:

- "الممر" 74 مليون و155 ألف و51 جنيه.

- "كازابلانكا" 79 مليون و153 ألف و21 جنيه.

- "محمد حسين" 4 ملايين و794 ألف و747 جنيه.

- "حملة فرعون" 18 مليون و587 ألف و391 جنيه.

- "سبع البرومبة" 35 مليون و82 ألف و656 جنيه.

- "الفيل الأزرق 2" 91 مليون و223 ألف و189 جنيه.

- "ولاد رزق 2" 80 مليون و352 ألف و825 جنيه.

- "خيال مآتة" 31 مليون و524 ألف و569 جنيه.

- "الكنز 2" 5 ملايين و78 ألف و729 جنيه.

- "أنت حبيبي وبس" مليوني جنيه و606 ألف و257 جنيه.