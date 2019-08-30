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"مدبولي" مهنئا المصريين بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون عام خير وسلام

"مدبولي" مهنئا المصريين بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون عام خير وسلام

بينها مصر.. دول عربية تحتفل غدا بأول أيام السنة الهجرية

بينها مصر.. دول عربية تحتفل غدا بأول أيام السنة الهجرية

بالأرقام.. عمرو أديب يستعرض التنافس الياباني الصيني في السوق الإفريقي

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"الحرية المصري" يبدأ خطة نشر الفكر السياسي والحزبي لدى شباب الإسكندرية

"الحرية المصري" يبدأ خطة نشر الفكر السياسي والحزبي لدى شباب الإسكندرية

سفير مصر بطوكيو: نتعاون مع اليابان في مجالات الطاقة والزراعة والآثار

سفير مصر بطوكيو: نتعاون مع اليابان في مجالات الطاقة والزراعة والآثار

"مصر تستطيع" يعرض تقريرا عن مبادرة إنشاء مبان صديقة للبيئة

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رئيس مركز التنبؤات في "الأرصاد": المناخ العالمي سيتأثر بحرائق غابات الأمازون

مصادر: السجائر الإلكترونية تنتجها مصانع "بير السلم" ولا نعرف عدد مدخنيها

مصادر: السجائر الإلكترونية تنتجها مصانع "بير السلم" ولا نعرف عدد مدخنيها

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