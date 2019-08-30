تعتبر BMW العلامة الألمانية الرائدة في عالم تصنيع السيارات، والتي تدخل ضمن السيارات الأكثر خضوعًا لمواصفات الأمان بالعالم، والتي طرحت سيارة 740LCI الجديدة من الفئة السابعة الجديدة.

وعقب الحادث المروري الأليم لنجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق عمرو زكي، والذي وقع صباح اليوم، أثناء قيادة سيارة "رينج روفر إيفوك" على طريق الساحل الشمالي، يستعرض "الوطن" أهم مواصفات الأمان بين سيارة "رينج روفر إيفوك" وسيارة "740LCI" من الفئة السابعة لـBMW.

سيارة "BMW 740LCI"

-تأتي السيارة بأنظمة قياسية مثل الوسائد الهوائية للسائق والركاب.

-نظام قراءة بؤبؤ العين الموجود أمام السائق مباشرة، والذي يقرأ التحديثات والإشعارات ويوصلها بالشاشات الموجود بالسيارة، حيث يعطي تنبيهات وتحذيرات حسب حالة الطريق.

-نظام الثبات الديناميكي DSC، والذي يعمل على التعجيل من تفعيل الفرامل حتى تتمكن من الوصول إلى أقصى فرملة أو توقف في أقل فترة زمنية، الأمر الذي يساعد السائق على التوقف دون التعرض للانقلاب.

- كاميرا الرؤية الخلفية، حيث يوجد بالسيارة كاميرا للمزيد من الأمان حتى تتجنب الاصطدام أثناء الاصطفاف، وأيضًا لمعرفة ما هو خلف السيارة بالطريق ويمكن التحكم بها أوتوماتيكيا.

-تتميز بنظام منع انغلاق المكابح ABS، وهي تقنية متخصصة في قياس حمولة السيارة على الطريق ثم تعمل على تعزيز الثبات والتحكم في السيارة، وذلك لمنع الانزلاق عند الانعطافات وتعمل عن طريق الكبح في المكابح الأمامية والخلفية في نفس الوقت.

-نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD.

-نظام الكبح خلال المنحنيات CBC، وهو نظام يتيح التحكم في المكابح أثناء المنعطفات.

-مثبت سرعة مع خاصية الكبح.

-نظام تحذير السائق.

-عجلة احتياطية للطوارئ.

-نظام مراقبة ضغط الإطارات.

-نظام مسامير عجلات قابلة للغلق.

سيارة "رينج روفر إيفوك"

حصدت سيارة رينج روفل إيفوك على تقييم الخمس نجوم من أوروبي للأمان، حيث تحوي تلك السيارة على عدة أنظمة للأمان والتي من بينها:

- نظام الكبح في حالة الطوارئ.

- نظام المساعدة في الحفاظ على المسار.

- كاميرا خلفية كجزء من المواصفات القياسية، والتي تساعد السائق على تفادي الحوادث المرورية.

- إنذار ضد السرقة، والذي يقوم بتنبيه مالك السيارة عن طريق إصدار صوت تنبيهي بعد غلقها في حالة محاولة أحدهم فتح الأبواب بشكل عفوي، وأيضًا في حالة محاولة أحد الأطفال فتح الأبواب من داخل السيارة بعد غلقها.

-نظام المساعدة على الركن بزاوية 360 درجة، وشاشة الرؤية الخلفية، وشاشة المساعدة على الخروج.

-نظام متكيف لتثبيت السرعة.

-نظام التنبيه من النقطة العمياء.

-نظام الكبح في حالات الطوارئ أثناء السرعات العالية.

-نظام شامل من الوسادات الهوائية وأحزمة الأمان في المقصورة، وأيضًا وسادة هوائية للمشاة.