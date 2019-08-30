تمكنت إدارة البحث الجنائي بقسم شرطة المنيا، اليوم الجمعة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية.

تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود معلومات للمقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم المنيا، بقيام كل من: محمود.ع.ح، 24عاما، عامل والسابق اتهامه في 6 قضايا، ووليد.ر.ع، 24 عاما، ومحمد.ع.ع، 24 عاما، عاطل، ورضا.م.ع 23عاما، عاطل، جميعهم مقيمون بقرية تلة بمركز المنيا، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في وقائع سرقات الدراجات النارية من دائرة القسم والمراكز المجاورة.

بتقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات إقروا بصحتها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.