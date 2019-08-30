تنظم كلية لاهوت مجمع المثال، بالتعاون مع كلية اللاهوت أكسيلورنيشيز فرع المنيا، غدا السبت، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب قسمي الماجستير والبكالوريوس بالكلية بمقر كنيسة الأخوة بمدينة المنيا.

وقال رضا عزت المستشار الإعلامي للكلية إن الحفل يقام في تمام الساعة السادسة مساءا بحضور القس عاطف سيدهم رئيس المجمع، والدكتور نادر ميشيل مدير الكلية، والدكتور القس مودي جرجس نائب مدير الكلية للشؤون الأكاديمية، والقس هاني نجيب مدير فرع المنيا، وكوكبة من قيادات المذاهب الإنجيلية.

وأضاف "عزت" أنه تم توجيه الدعوة لنخبة من القيادات السياسية والشعبية والدينية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة والصحفيين والإعلاميين لحضور الحفل.