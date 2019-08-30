"مصر تستطيع" يعرض تقريرا عن مبادرة إنشاء مبان صديقة للبيئة

عرض برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، تقريرا عن مبادرة إنشاء مبان صديقة للبيئة.

وقالت المهندسة رضوى رستم، مؤسسة مبادرة إنشاء مباني صديقة للبيئة، إن هدف المبادرة هو إنشاء مبان صديقة للبيئة بتكلفة محدودة لأي غرض مجتمعي، "الفكرة الأساسية اللي إحنا نلاقي حلول بديلة تكون موفرة للتكلفة وتقلل التأثير البيئي للمباني الحديثة".

وأضافت أن البداية لم تكن سهلة أو سلسة لأنه كان من المهم جدا أن نثبت في بداية المشروع أن هذه المباني يمكن أن تدوم وتستمر وتعيش لأكبر فترة ممكنة، لأنها تقوم على الطين والرمل.

وتابعت أنه كان لابد من العمل على هذا النموذج في نفس المنطقة التي ظهرت فيها الفكرة وهي عزبة أبو قرن التابعة لمصر القديمة، "ورينا الناس صور وفيديوهات بحجات معمولة في أماكن تانية، واهتموا أكتر، والدنيا مطرت وإحنا شغالين وطلعوا اتأكدوا إن البيت موقعش".