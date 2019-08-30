عرض برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc" تقريرا عن ثلاثة أشقاء عاد لهم البصر بعد 30 عاما قضوها في الظلام.

وقال جابر عبده أحد الأشقاء الثلاثة الذين استعادوا بصرهم، إنه كان يرى الأشخاص كالأشباح ولا يستطيع تفصيل ملامحهم ولا يرى إلا على مسافة متر واحد.

وأضاف أن الدكتورة رانيا صبحي التي أجرت له ولإخوته العملية الجراحية هي من أعادت له الأمل بعد سنين من اليأس.

وأشار عبدالله عبده أحد الأشقاء الثلاثة الذين استعادوا بصرهم، أنه لم يكن متوقعا أن يعود له بصره بعد 30 عاما قضاها في الظلام.

وقالت الدكتورة رانيا صبحي أستاذ مساعد طب وجراحة العيون بكلية طب قصر العيني، إن مبادرة "عنيك في عنينا" لها الفضل في إرجاع البصر للأشقاء الثلاثة وغيرهم، والتي تساعد في إرجاع البصر لحالات فاقدة الأمل تماما في عودة البصر.

وأضافت أنه لابد من وجود حملات توعية من خلال هذه المبادرات لعدم زواج الأقارب.