"هيئة الإسعاف" عن رفع أسعار خدماتها: "سياراتنا أصبحت أرخص من أوبر"

تحدث الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، عن رفع أسعار الخدمات غير الطارئة بها، موضحًا أن اللائحة السابقة جرى وضعها في عام 2009، ولم تتغير حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "كل حاجة سعرها غلي، العربيات سعرها غلي، وقيمة التشغيل للسيارات والصيانة والوقود، كل ده غلي، وكان لازم نحرك الأسعار".

وتابع، أن الزيادة لم تغطِ التكلفة الحالية لقيمة تشغيل السيارة في الشهر والخدمات الطارئة تقدم مجانا، مشددًا على أن الهيئة تراعي بعض الحالات الاجتماعية في تقديم الخدمات غير الطارئة.

وأشار إلى أنه يجرى مراعاة حالات العلاج المزمن مثل الغسيل الكلوي حيث يجري تقديم خصم لهم بنسبة 50%.

وعن أمثلة الحالات غير الطارئة، قال رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إن بعض المرضى يطلبون سيارات الإسعاف للذهاب إلى طبيبهم الخاص أو الانتقال إلى المستشفيات: "من سنتين كانت الناس بتحسن استخدام هذه الخدمة، لكن دلوقتي الناس بدأت تستهل جدًا، وتكلفة سعر عربية الإسعاف أكتر من 2 مليون، لكن بتتحرك بـ125 جنيه، أرخص من أوبر".

وعن الخدمة التي تقدمها الهيئة بين المحافظات، قال إن النقل لأقل من 25 كيلو متر لا يمكن أن يعتبر نقل بين المحافظات، حيث ضرب المثل بذلك بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث لا تبعد المسافة بين عدد كبير من الأماكن فيهما بمقدار هذه المسافة، مشيرًا إلى أن النقل يكون مجاني أيضًا، إذا كان المريض متواجدًا في مستشفى لا يتواجد فيه نوع الخدمة التي يريدها.