محافظ المنوفية يكرم عدد من العاملين بمرفق الاسعاف

كرم اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية الدكتور أمجد عبد الحميد على مصطفى مدير عام الإسعاف بمحافظة المنوفية وعدد من العاملين بمرفق الاسعاف " مدير إدارى – مشرف عام – مسئول وحدة إسعاف ببركة السبع " وذلك تقديرا للجهد المبذول فى الارتقاء بمنظومة الاسعاف وتقديم خدمة مميزة للمواطنين .

هذا وقد أعرب المكرمين عن سعادتهم بتقدير المحافظ لدورهم وحرصه على تكريمهم مما يعمل على دفع مزيد من الطاقة الايجابية لديهم وزيادة الاخلاص والاجتهاد فى العمل .

من جانبه أكد محافظ المنوفية على أهمية دور الاسعاف الحيوى فى انقاذ حياة المواطنين وذلك من خلال سرعة الاستجابة للبلاغات والوصول الى مكان الحادث بأقصى سرعة ممكنة لتقديم الاسعافات الأولية للمواطنين لحين الوصول الى المستشفى