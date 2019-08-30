أبرز الإعلامي عمرو أديب، تقرير "الوطن"، عن الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، بعدما تصدر هاشتاج يحمل اسمها موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إذ تفاعل رواد الموقع مع قضية وفاة فتاة فلسطينية، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر".

وجاء في التقرير: غرد عدد من مستخدمي "تويتر" على الهاشتاج حتى أصبح "تريند"، وجاءت تغريداتهم مساندة للفتاة وطالبوا بالقصاص لحقها، وسط إجماع أنها قتلت ولم تمت بشكل طبيعي.

وعقب الوفاة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات تشير إلى تعرضها لحالة عنف شديد من أسرتها، وصور لها تؤكد ذلك، بحسب وكالة "سوا" الفلسطينية.

بداية القصة تعود، عندما توفيت فتاة شابة تدعى إسراء ناصر غريب (21 عاما) من بلدة بيت ساحور قضاء بيت لحم، في فلسطين، توقف قلبها إثر تعرضها لنوبة قلبية، إلاّ أن هناك روايتين للوفاة، الأولى تقول إن الوفاة طبيعية إثر اضطرابات عقلية، والثانية تقول إن أخاها قتلها عمدًا بعد تعذيبها.