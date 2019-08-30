أرسلت قنصلية دولة الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، تحذيرا لمواطنيها في ولاية فلوريدا من وصول إعصار مايكل إلى المنطقة الساحلية.

ودعت القنصلية المواطنين الإماراتيين، لمتابعة آخر المستجدات على قنوات الطقس المحلية، واللجوء للاتصال بـ911، للمساعدة والتواصل مع القنصلية.

ومن المقرر أن يصل الإعصار إلى المنطقة الساحلية الخاصة بالولاية، يوم الأربعاء المقبل.

ويعكف سكان ولاية فلوريدا الأميركية الجمعة على تخزين الطعام والماء وتحصين منازلهم استعدادا لمواجهة إعصار دوريان، بينما يتهيأ آخرون لإخلاء منازلهم.

وأعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن العاصفة المدارية مايكل تحولت إلى إعصار وأنه من المتوقع أن يشتد سريعا في طريقه لاجتياح الجزء الشمالي الغربي من ولاية فلوريدا محملا برياح تبلغ سرعتها 160 كيلومترا في الساعة على الأقل.

ومايكل هو حاليا إعصار من الدرجة الأولى لكن خبراء الأرصاد توقعوا بأن يشتد لدى بلوغه اليابسة إلى الفئة الثالثة على مقياس سفير سيمبسون ذي الدرجات الخمس مصحوبا بسيول قد تهدد حياة البشر.