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صورة.. رسالة وداع محمد عبد الوهاب لزملائه: لا تبكي نفسي على شيء

صورة.. رسالة وداع محمد عبد الوهاب لزملائه: لا تبكي نفسي على شيء

العربي: بيان قمة تيكاد شدد على ضرورة إشراك القطاع الخاص في التنمية

العربي: بيان قمة تيكاد شدد على ضرورة إشراك القطاع الخاص في التنمية

إحالة 4 أطباء بمستشفى برج البرلس للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل

إحالة 4 أطباء بمستشفى برج البرلس للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل

غدا.. افتتاح المعرض السنوي "عين المقتني" بقاعة أبونتو

غدا.. افتتاح المعرض السنوي "عين المقتني" بقاعة أبونتو

فتح باب الترشح لرئاسة جامعة دمنهور

فتح باب الترشح لرئاسة جامعة دمنهور

97% تخفيضات على اشتراكات المترو للطلاب استعدادا للعام الدراسي الجديد

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"بداية جديدة": مبادرة حكومية لدمج المتعافين من الإدمان فى المجتمع.. ومساعدتهم على الحياة بصورة أفضل

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الجمعيات والمعارض والادخار.. بدائل الأمهات لتدبير ميزانية المستلزمات المدرسية

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