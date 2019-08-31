أمرت هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة إخصائي نفسي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمحاكمة العاجلة، لارتكابه جرائم التحرش اللفظي بإحدى زميلاته بالصندوق وتنمره على أحد المرضـى بالمستشفى.

كانت النيابة الإدارية تلقت شكوى إحدى الإخصائيات النفسيات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية، تتضرر فيها من المتهم المذكور لتحرشه الجنسي اللفظي بها ومضايقاتها بألفاظ غير لائقة وإهانته الدائمة لها والإساءة لسمعتها والتشهير بها.

كانت النيابة الإدارية للصحة القسم الأول، باشرت تحقيقاتها في القضية رقم 10 لسنة 2019 أمام المستشار مصطفى الشربيني رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار طارق بدر نائب رئيس الهيئة مدير النيابة.

واستمعت النيابة لشهادة عدد من العاملين والمتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فضلًا عن عدد من المترددين عليه لدواعي التعافي والذين تواترت أقوالهم على اعتياد المتهم المذكور بالتحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية - مقدمة الشكوى - بتكراره القيام بإيحاءات وإيماءات ذات طابع جنسي، التحدث والتشهير بها بالألفاظ غير اللائقة والإساءة لها وذلك على مرأى ومسمع عدد من المتعافين والعاملين بالمستشفى.

كما كشفت أيضًا تنمره على أحد المتعافين والمتواجد بالمستشفى تحت العلاج ببرنامج علاج الإدمان، وإهانته والإساءة الدائمة له بالألفاظ والإيحاءات غير اللائقة، ما أثر على المريض سلبيًا خلال مرحلة تعافيه.

وإزاء ما كشفته التحقيقات من اعتياد المتهم على مثل هذا السلوك داخل مقر عمله لفترة من الزمن رغم طبيعة جهة عمله بالغة الأهمية التي تتعامل مع المتعافين من الإدمان، وهم في مراحل التعافي بالغة الحساسية وما يمكن لهذا السلوك الخاطئ أن يسببه من آثار بالغة السوء عليهم، أهابت النيابة بالقائمين على مؤسسات الدولة الحرص على توفير بيئة عمل آمنة لكافة العاملين والمترددين على أجهزة الدولة المختلفة والفحص الفوري لكافة الشكاوى ذات الصلة مع توعية وتدريب العاملين بها على قواعد وضوابط البيئة الآمنة للعمل ومدونات السلوك الوظيفي، بما يكرس لمبدأ المحاسبة والمسؤولية ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة كافة.