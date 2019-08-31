أطلقت الصين، اليوم، قمرين صناعيين للتجارب التكنولوجية إلى الفضاء بواسطة صاروخ حامل من نوع "كوايتشو- 1 إيه"، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.

وذكر مركز جيوتشيوان، في بيان اليوم، أن الصاروخ الحامل جرى إطلاقه في الساعة 7:41 صباحا بالتوقيت المحلي لبكين، لإرسال القمرين إلى مدارهما المخطط لهما.

وتجرى تطوير أحد القمرين من جانب أكاديمية الابتكار للأقمار الصناعية الصغيرة التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، وسيستخدم في تجارب تكنولوجيا الجاذبية الصغرى، أما القمر الصناعي الثاني فطورته شركة سبيستي المحدودة "تشانجشا"، وهي شركة صينية خاصة للفضاء التجاري، وسيستخدم لاختبار تكنولوجيا "الشراع الشمسي.