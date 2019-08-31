هنأ محافظ أسيوط اللواء جمال نورالدين، اليوم السبت، البطل الرياضي حسام مرغني لاعب المصارعة ابن محافظة أسيوط لفوزه بالميدالية الذهبية في وزن 97 كجم في المصارعة في دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشر المقامة في مدينة الرباط بدولة المغرب، مشيرا إلى أن البطل الرياضي حسام مرغني يعتبر فخراً لأبناء المحافظة وهو نموذج يحتذى به ومثلاً أعلى وقدوة للشباب المصري الواعد لتحقيق مزيدا من الإنجازات.

كما أشاد محافظ أسيوط، بنجاح مصر في عام 2019 ببطولة المغرب في تسطير تاريخ جديد بتحقيق 270 ميدالية بواقع 101 ميدالية ذهبية و97 ميدالية فضية و72 ميدالية برونزية مطالبا ببذل المزيد من التقدم والإنجازات الرياضية لتحقيق ميداليات أولمبية في أولمبياد طوكيو 2020 لافتا إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة ضمن خطة بناء الإنسان المصري لجعلها أسلوب حياة يضمن للمجتمع أفرادا أصحاء قادرين على العمل والإنتاج والمشاركة في دعم مسيرة البناء والتطور نحو المستقبل.

كان محافظ أسيوط، كرم البطل حسام مرغني عقب فوزه بالميدالية الفضية في بطولة الأمم الأفريقية بتونس 2019 وزن 92 ك وتم منحه وسام المحافظة لتفوقه الرياضي، مشيراً إلى أنه لن يتوانى عن استقبال المتميزين وتكريمهم ورعايتهم.

يذكر أن حسام مرغني ابن محافظة أسيوط هو لاعب مصارعة محترفا وكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قبل ضمن أعضاء بعثة دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في أسبانيا 2018، والتي حصد فيها اللاعب الميدالية البرونزية كما حقق العديد من البطولات منها حصوله على الميدالية الذهبية في بطولة الأمم الأفريقية 5 مرا،ت كما حصل على المركز الرابع في التصنيف العالمي مارس 2018، وحصد الميدالية الذهبية في بطولة الأندية العربية والمركز الخامس في بطولة العالم بلغاريا 2013.