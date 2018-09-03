روّى حسام ميرغني، لاعب منتخب مصر للمصارعة، تفاصيل استبعاده من المنتخب لحساب لاعب آخر، قائلًا: "مبنامش بقالي أسبوع بسبب ما يحدث، وبقالي 5 سنين بتظلم وساكت".

وقال "ميرغني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، إنه "حصد العديد من الجوائز، وأصبح البطل الأول في المصارعة المصرية ومصنف رابع عالمًيا وحصل على جائزة البحر المتوسط وأول إفريقيا، وتم تكريمه من الرئيس"، بحسب قوله.

وأضاف أنه تفاجئ بحذف اسمه من فريق المنتخب ووضع اسم لاعب آخر قبل الميزان بساعة، مشيرًا إلى أنه تم استبعاده من بطولة العرب من قبل وبعدها من بطولة العالم، متابعًا: "روحت الاتحاد سألت قالولي مافيش فلوس، وبعدين قالوا غير لائق فنيًا"، معقبًا: "نائب مجلس الإدارة حاطتني في دماغه ومش عايزني أسافر، الاتحاد يتحداني"، لافتًا إلى أنه استنجد بوزير الرياضة، وتدخل لحل الأزمة ولكنه لم ينجح بسبب مراوغة الاتحاد.