صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار "حياة كريمة"، نفذت مديرية الصحة قافلة طبية مجانية وتوقيع الكشف الطبي على 2089 مواطن، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان قرية ميت أبوعربي التابعة للوحدة المحلية أم الزين بمركز الزقازيق.

وتابع: شملت القافلة الطبية والعلاجية المجانية تخصصات متعددة، حيث تم اجراء الكشف الطبي وتوفير العلاج المجاني لـ90 حالة جراحة، 476 أطفال، 187 أمراض قلب، 250 باطنة، 139 نساء، 379 عظام، 77 حالة أنف وأذن، 52 حالة تنظيم أسرة، 110 حالة أسنان، 329 حالة جلدية، بالإضافة إلى إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ110 مواطن، كما تم عمل التحاليل المعملية اللازمة لـ118 حالة مقسمة إلي تحليل 59 عينة طفيليات و59 عينة دم.

وأضاف أنه تم عمل 23 حالة رسم قلب و17 حالة أشعة سينية وذلك بمشاركة أخصائيين في تخصصات مختلفة، ومعمل دم كامل، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية، كما تم تحويل 8 حالات لمستشفى القنايات المركزي لاستكمال الفحوصات المطلوبة وإجراءات تجهيزهم للعمليات الجراحية اللازمة لهم.

وخلال القافلة تم تنظيم لقاءات توعوية وجلسات تثقيفية مع المواطنين من أبناء القرية عن انتشار الأمراض الفيروسية و كيفية الوقاية منها،وعن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للقضاء عن فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب.