محافظ الشرقية يشدد على المتابعة الميدانية لنسب تنفيذ المشروعات

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بكل مركز ومدينة وإلزام الشركات المنفذة بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو الأعمال ودخول المشروعات الخدمة الفعلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح المحافظ، أن جملة استثمارات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019 ـ 2020 بلغت 481 مليون جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 33.360 مليون جنيه تمويل ذاتى ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة 514.360 مليون جنيه.

وأكد محافظ الشرقية، إجمالي موقف التنفيذ بالخطة الموحدة بالنسبة للمراكز والمدن بلغت 13% منذ بداية العام المالي 2019 ـ 2020، وذلك في برامج (النقل والمواصلات – الكهرباء تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء والمرور)، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة بإدراج المشروعات ذات الأولوية المهمة، والتي تؤثر بشكل مباشر على تلبية حاجات المواطنين وعدم إدراج أي مشروع بالخطة إلا بعد التأكد من وجود الدراسات والمقايسات اللازمة لاستكمال المشروع طبقاً للجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال.

وجه المحافظ، رؤساء المراكزوالمدن بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية الدولة 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.