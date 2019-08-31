قال مجدي جاب الله، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، إن الغرفة التجارية تفتتح 3 معارض لمستلزمات المدارس، بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل الأسر بالمحافظة، غدا الأحد.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، في تصريح خاص لـ"الوطن"، اليوم، أن المعارض الثلاث، يقام منها معرضان في مدينة الفيوم، والثالث في مركز أبشواي، مشيرا إلى أنه هناك اتجاه لزيادة عدد السيارات المتنقلة التي تشارك الغرفة بها ضمن مبادرة "كلنا واحد" مع مديرية أمن الفيوم، عن الـ23 سيارة، خلال الفترة المقبلة، لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.