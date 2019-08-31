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غدا.. محافظ البحيرة يستقبل نائب وزير الزراعة وسفير نيوزيلندا

غدا.. محافظ البحيرة يستقبل نائب وزير الزراعة وسفير نيوزيلندا

Pain and Glory لـ بيدرو ألمودوفار يقترب من "أوسكار أفضل فيلم عالمي"

Pain and Glory لـ بيدرو ألمودوفار يقترب من "أوسكار أفضل فيلم عالمي"

مدبولي يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للإعلام

مدبولي يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للإعلام

غدا.. "الأعلى للإعلام" يجتمع لمناقشة تطبيق ضوابط الشاشات

غدا.. "الأعلى للإعلام" يجتمع لمناقشة تطبيق ضوابط الشاشات

متابعة دقيقة لإنهاء أعمال تشغيل محطات مياه الشرب والصرف بالإسماعيلية

متابعة دقيقة لإنهاء أعمال تشغيل محطات مياه الشرب والصرف بالإسماعيلية

توقعات بخروج عشرات التظاهرات في بريطانيا تنديدا بتعليق البرلمان

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