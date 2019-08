Pain and Glory لـ بيدرو ألمودوفار يقترب من "أوسكار أفضل فيلم عالمي"

يقترب فيلم المخرج الأسباني بيدرو ألمودوفار من جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمى، بفيلم "Pain and Glory".

واستقرت أكاديمية السينما الإسبانية على قائمة مختصرة تضم ثلاثة أفلام، من المقرر أن يجري اختيار فيلم واحد من بينها لترشحه أسبانيا لتمثيلها في جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي، ليتم الكشف عن الفيلم في 5 سبتمبر الجاري.

وضمت القائمة "Buñuel in the Labyrinth of the Turtle" إخراج سلفادور سيمو، "While at War" إخراج أليخاندرو أمينبار، بالإضافة إلى "Pain and Glory" إخراج بيدرو ألمودوفار، الذي عرض فى المسابقة الرسمية بالدورة الـ 72 من مهرجان كان السينمائي، حصل بطله أنطونيو بانديراس على جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم.

"Pain and Glory" يعتبر سيرة ذاتية لمخرج الفيلم، فيعود في العمل إلى طفولته‭ ‬في‭ ‬الستينيات،‭ ‬ليتذكر‭ ‬حبه‭ ‬الأول،‭ ‬وألم‭ ‬انكسار‭ ‬قلبه،‭ ‬والراحة‭ ‬التي‭ ‬وفرتها‭ ‬له‭ ‬الكتابة،‭ ‬واكتشافه‭ ‬المبكر‭ ‬للشاشة‭ ‬الفضية،‭ ‬وتلك‭ ‬الفجوة‭ ‬اللانهائية‭ ‬التي‭ ‬تجعله‭ ‬حاليَا‭ ‬عاجزًا‭ ‬عن‭ ‬صناعة‭ ‬الأفلام.