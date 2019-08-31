متابعة دقيقة لإنهاء أعمال تشغيل محطات مياه الشرب والصرف بالإسماعيلية

أعلن اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، اهتمامه بالمتابعة الدقيقة اليومية لأعمال الانتهاء من تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي، لافتا إلى عقد اجتماع شبه دوري مع القائمين على العمل بالشركة القابضة للمياه لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التشغيل.

وقال المحافظ، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه لن يسمح تحت أي مبرر بتعطل أعمال التشغيل وفقا للمعاد المحدد، ولن تكون هناك أي أعذار مقبولة من شركات التنفيذ، مؤكدا أن القابضة للمياه تبذل قصارى جهدها لإمكانية إنهاء الأعمال وفقا للجدول الزمني خلال سبتمبر.

وتابع أن أعمال شبكات المياه يتم تنفيذها على مساحة 11 فدان بما يعادل نحو 46 ألف مترا مربعا، وتصل جملة تكلفتها إلى 290 مليون جنيها، وتستهدف المحطة الواحدة تغذية وخدمة 7 مناطق تشمل مدينة المستقبل بالكامل بالإضافة إلى مجمع قوات الأمن والمجمع التعليمي والمنطقة الصناعية ومنطقة الاستثمار وعدد من التوابع والقرى الواقعة على طريق 36 الحربي.

وأضاف عثمان، أن مشروع الصرف الصحي بمدينة أبوصوير تبلغ تكلفته 65 مليون جنيها ويخدم مدينة أبوصوير وتوابعها ،بجانب مشروع صرف صحى قرية السبع أبار غربية، والذي تبلغ تكلفته 70 مليون جنيها ويخدم مدينة أبوصوير وقرية السبع آبار وتوابعها وقريتي المنايف والسماكين ويصل إجمالي تكلفة مشروعات الصرف الصحي كاملة بمركز ومدينة أبوصوير إلى نحو ما يزيد عن 150 مليون جنيها.

وأوضح المحافظ، أن الأعمال قائمة في مشروع تدعيم محطة مياه الشرب بقرية المحسمة القديمة بمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحطة ذات الترشيح الفائق من أحدث المحطات، والتي تصل طاقتها التصريفية إلى 5000 متر مكعب يوميا وتكلفتها 31 مليون جنيها وتخد قرية المحسمة ونحو 72 من التوابع الآخرى وسوف يتم الانتهاء من تنفيذها وتسليمها في نهاية نوفمبر المقبل 2011.