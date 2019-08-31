ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم، راكبًا حاول تهريب كمية من الهواتف المحمولة داخل شاشة تليفزيون، بحوزة أحد الركاب عند إنهائه إجراءات وصوله قادمًا من الإمارات، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر جمركية في المطار، إنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة شركة الاتحاد للطيران القادمة من أبوظبي، اشتبه رجال الجمارك في راكب مصري، يحمل شاشة تليفزيون 32 بوصة LCD، وظهرت عليه علامات القلق والارتباك، وفتش فريق من مأموري الجمرك حقائب الراكب، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من الهواتف المحمولة مختلفة الماركات داخل الشاشة التي كانت بحوزته، حيث وضعها بطريقة يصعب على رجال الجمارك كشفها.

وأمر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، بتحرير محضر ضبط جمركي للراكب، واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة.