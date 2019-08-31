تراجعت أسعار الذهب بقيمة 10 جنيهات، خلال 3 أيام في أسواق المال، ليصل سعر عيار 24 إلى نحو 809 جنيهات، مقابل 819 جنيهًا الخميس، وسجل عيار 21 نحو 707 جنيهات، وعيار 18 سجّل 606 جنيهات.

وقال المهندس رفيق العباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن التذبذب الواضح في أسعار أعيرة الذهب يربك الأسواق.

وأشار إلى أن الارتفاعات التي سجلتها أسعار الذهب أخيراً في الأسواق المحلية، وصلت إلى مستويات تعتبر الأعلى منذ 6 سنوات، لافتا إلى أن أسعار الذهب مرشحة للمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، بحسب مؤشرات عالمية.

وذكر أنه تلاحظ الفترة الماضية إقبالاً ملحوظاً على شراء السبائك والعملات الذهبية بغرض الادخار، خاصة بعد رد البنوك لشهادات قناة السويس للمودعين، بينما واجهت محلات عدة للذهب والمجوهرات، هدوء الطلب جراء ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

وبين أن مواصلة الذهب للارتفاع، سيؤدي إلى مزيد من سياسات الاعتماد على الذهب كملاذ آمن.

وأضاف لـ"الوطن" أن مصلحة الدمغة والموارزين تعتزم دمغ أعيرة الذهب بالليزر، للقضاء على عمليات الذهب المهرب والمغشوش ولمعرفة حجم إنتاج الذهب المحلي.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5.664 جنيه، وبِيعت الأوقية بـ25.163 جنيه، وكيلو الذهب بـ809 آلاف و97 جنيهًا.

فيما سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا سعريا في أغلب البنوك ، واستقر في 10 بنوك وهي: "الأهلي المصري، الأهلي اليوناني، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني، كريدي أجريكول، بلوم، القاهرة، مصر" عند 16.50 للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع.

واستمر مصرف أبو ظبي الإسلامي، ضمن قائمة البنوك الأعلى سعرًا لشراء الدولار ليباع بـ16.61 جنيه، فيما سجل سعر الشراء به 16.52 جنيه.

فيما جاء بنكي "الأهلي المتحد - التعمير والإسكان"، في قائمة البنوك الأقل سعر لبيع وشراء الدولار ليباع بـ 16.59 مقابل 16.49جنيه للشراء.