الأربعاء.. تكريم صائدي جوائز الدولة في الفنون بنقابة التشكيليين

تحتفل النقابة العامة للفنانين التشكيليين، برئاسة الدكتور حمدي أبو المعاطي، بتكريم المبدعين من الفنانين التشكيليين الحاصلين على جوائز الدولة في الفنون، عن العام 2018 والعام 2019 (جائزة النيل - جائزة التفوق - الجائزة التشجيعية)، وهم: الدكتور أحمد نوار وفاز بجائزة النيل، والدكتور إبراهيم الدسوقي فاز بجائزة التفوق، وأسماء النواوي ومحمد معين بالتشجيعية، بينما فاز في العام الماضي كل الدكتور مصطفى الرزاز بجائزة النيل والدكتور سعيد بدر بجائزة التفوق ومحمد بدوى وفاطمة عبدالرحمن بالجائزة التشجيعية).

يقام الحفل بالقاعة المستديرة بالنقابة العامة بحرم بالأوبرا، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 4 /9 / 2019، بحضور نخبة من الفنانين التشكيليين، والمهتمين بالحركة التشكيلية المصرية.