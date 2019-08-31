عضو بـ"النواب الليبي": جنوب طرابلس المحور الأهم لدى الميليشيات

قال عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني، إنه من الواضح خلال الأشهر الخمسة الماضية أن شدة الصراع تدور بالمحور الجنوب لطرابلس بشقيه الشرقي والغربي وأقلها بالمحور الغربي.

ولفت "العباني"، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية، إلى أن المحور الشرقي وخاصة في منطقة الزطارنة بدأ في الأيام الأخيرة يزداد سخونة الأمر الذي يشير إلى أن المحور الشرقي أصبح أكثر أهمية للصراع.

وأوضح أن هذا المحور أصبح أكثر أهمية باعتبار أن منطقة القره بوللي الواقعة خارجة التغطية تمر وتتمركز بها الميليشيات القادمة من مصراتة، وهي تمثل أكبر قوة داعمة للميليشيات من جهة وخط هروب الميليشيات وحركتها في اتجاه الشرق.

ويقود الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية لتحرير العاصمة الليبية طرابلس" من قبضة الميليشيات الإرهابية المسيطرة عليها، والتي انطلقت العملية في 4 أبرل الماضي.