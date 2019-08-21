شنَّ الجيش الوطنى الليبى غارات عنيفة على مواقع الميليشيات المسلحة التابعة لقوات حكومة «الوفاق»، فى «طرابلس»، فجر اليوم، فيما عادت الاشتباكات بين الطرفين إلى ذروتها، بضواحى العاصمة، خاصة فى منطقتى «عين زارة» و«كريزما»، بعد هدوء نسبى، وسط توقعات بتصاعد المواجهات.

وأعلنت قوات «الوفاق» وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لمحاور القتال، متوعدة بتغيير مجريات المعركة لصالحها، عقب ساعات من التحاق تشكيلات عسكرية بقوات الجيش الليبى، للمشاركة فى العمليات ضد الميليشيات المسلحة الموالية لـ«الوفاق»، وهو ما يوحى بتصعيد عسكرى مرتقب داخل العاصمة، رغم التحذيرات الأممية والدولية من مخاطرها على العملية السياسية فى البلاد، وسلامة المدنيين.

من جانبه، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوى فى القوات المسلحة الليبية، العميد خالد المحجوب، تعرُّض مدينة «مرزق» لهجمات من قِبل مَن سمَّاهم «عصابات المعارضة التشادية» المدعومة من «الوفاق»، بُغية تشتيت الجيش فى المعارك بـ«طرابلس»، مشيراً إلى أن انسحاب القوات المساندة للجيش من مدينة «مرزق» يعود لحماية أرواح المدنيين.