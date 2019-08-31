تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم، بعض المراكز الطبية بمدينة العاشر من رمضان.

ومر وكيل الوزارة المرور المركز الطبي بالحي 29، والحي 15، في وجود مديرة الإدارة الصحية بالعاشر، وذلك لوضع تصور على الطبيعة لتطوير الخدمات الصحية بالمدينة، واحتياجات كل منطقة من بعض الخدمات التخصصية.

كما تم المرور على المركز الطبي الخامس عشر لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ووجه وكيل الوزارة بدعم الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بالأطباء بعد دراسة توزيع القوى البشرية بالمراكز الطبية بالعاشر.