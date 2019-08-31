نشرت شركة مرسيدس بنز، العلامة الألمانية الرائدة في عالم تصنيع السيارات، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، مقطع فيديو يوضح تجربة عدد من عملائها لـ"EQC" أول سيارة كهربائية بالكامل قامت بصناعتها، في ريف النرويج.