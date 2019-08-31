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نصائح لأولياء الأمور.. كيف تشتري أدوات مدرسية غير مضرة صحيا؟

نصائح لأولياء الأمور.. كيف تشتري أدوات مدرسية غير مضرة صحيا؟

محافظ كفر الشيخ يوجه برفع كفاءة الطرق والخدمات والمرافق للمواطنين

محافظ كفر الشيخ يوجه برفع كفاءة الطرق والخدمات والمرافق للمواطنين

جامعة كفر الشيخ  تشارك في الملتقى القمي الأول للتبادل الطلابي بالدلتا

جامعة كفر الشيخ  تشارك في الملتقى القمي الأول للتبادل الطلابي بالدلتا

إيران: واشنطن هددت زبائن تقليديين لمنع طهران من بيع نفطها

إيران: واشنطن هددت زبائن تقليديين لمنع طهران من بيع نفطها

مظاهرة للمعارضة في موسكو احتجاجا على "القمع السياسي"

مظاهرة للمعارضة في موسكو احتجاجا على "القمع السياسي"

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