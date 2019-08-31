شدد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، على ضرورة مراعاة الشكل الجمالي والبيئي في أعمال تطوير وتدبيش كورنيش بحيرة قارون، ونظافة الأرصفة عقب الإنتهاء من أعمال الطلاء الجارية حاليا.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية للمحافظ، لأعمال تدبيش وتطوير وتجميل كورنيش بحيرة قارون بحضور المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

وتشمل أعمال التطوير بناء التكاسي وتمهيد جوانب الطريق ومعالجة الحفر، ورفع المطبات العشوائية، وتطوير الشاطئ بالتنسيق بين مجلس مدينة سنورس، ومسئولي الثروة السمكية، واستكمال الأنترلوك الناقص بالأرصفة.

كما تتضمن أعمال التجميل، صيانة ودهان الأعمدة الكهربائية، وتركيب كشافات جديدة وزيادة عدد المقاعد الثابتة، ودهان المقاعد القائمة، وإنشاء تندات لجلوس الزوار، ودهان البلدورات والأسوار.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير طريق "القاهرة- الفيوم الصحراوي"، وتطوير ميدان الشعار بمدخل طريق بحيرة قارون السياحي، موجها بضرورة معاودة طلاء مجسم الشعار، والصيانة الدورية للنافورة القائمة بالميدان مع متابعة ري الأشجار، والاهتمام بالمجسمات الجمالية الموجودة بالميدان.

كما تفقد "سعد" أعمال تطوير كوبري عزبة عبدالعظيم على مصرف "البطس" بقرية "بني عتمان"، مشددا على الدقة في تنفيذ أعمال التطوير، والتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لدهان ونظافة وصيانة خطوط المياه المارة بمحازاة الكوبري حفاظا على الشكل الجمالي.