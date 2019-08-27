شدد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، على تنفيذ الخطط ومتابعة الأعمال أولا بأول بمختلف القطاعات مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة سلفا طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وإعداد تقارير دورية بما جرى تنفيذه على أرض الواقع بكل المشروعات الخدمية والتنموية.

جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد بديوان عام المحافظة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على تكثيف الأعمال ورفع معدلات الأداء لتنفيذ الخطط الخاصة بكل قطاع في الأوقات الزمنية المحددة خاصة خطط رصف وصيانة ومعالجة الطرق.

وشدد على حصر أصول الدولة غير المستغلة، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد، داخل نطاق المحافظة، كعقود الإيجار وحق الانتفاع، وتشغيل بعض المشروعات، والتشديد على انتظام سداد مستحقات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار العمل على تعظيم موارد الدولة وزيادة موارد المحافظة.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة تحصيل جميع الإيرادات لدى الغير من الأصول المملوكة للدولة لاستخدامها في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أهمية الانتهاء من إجراءات التقنين الخاصة بأراضي أملاك الدولة في أقرب وقتٍ ممكن، وأصدر توجيهات مشددة لرؤساء مجالس المدن بالتعاون مع إدارة أملاك الدولة لسرعة إنهاء إجراءات عقود التقنين، للحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين في التقنين، بما يتوافق مع الإجراءات التي أقرتها الدولة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المقصرين في أداء الأعمال المنوطة بهم.

وأصدر محافظ الفيوم، توجيهات مشددة لرؤساء مجالس المدن بتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات والاهتمام بالنظافة العامة، وضرورة الاهتمام بالجمع المنزلي والمدافن الصحية والمحطات الوسيطة لتحقيق النتائج المرجوة وخلق بيئة نظيفة.

كما وجه رؤساء المدن بتوفير أماكن بمساحات مناسبة لإنشاء منافذ بيع للسلع بأسعار مناسبة للمواطنين بالأماكن ذات الكثافات السكانية العالية، والعمل على مراجعة تراخيص الأكشاك والمحال التجارية والإعلانات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها.

حضر الاجتماع كلا من اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، واللواء محمد فاروق رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، واللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد طارق محمد عادل المستشار العسكري، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من أعضاء الجهازين التنفيذي والأمني للمحافظة.