حذفت ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا تركيا من بيانات وجهتها وتتحرك من دون وجهة محددة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل نقلا عن وكالة أنباء "رويترز".

وأظهرت بيانات تعقب حركة السفن أن "أدريان داريا 1"، غيرت مسارها عدة مرات منذ أن أفرجت عنها سلطات جبل طارق في منتصف أغسطس الجاري، كانت الوجهة الأخيرة التي وضعها طاقم السفينة على نظام التتبع الملاحي، ميناء إسكندرون التركي الذي يبعد 200 كم عن ميناء بانياس في محافظة طرطوس السورية.

وعلى الرغم من بيانات التعقب، فإن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، نفى أن تكون الناقلة متجهة إلى موانئ تركية، وأكد أنها تتجه إلى المياه الإقليمية للبنان، مضيفًا أن ذلك لا يعني أنها ستصل إلى ميناء لبناني.

من جهته أعلن وزير المال اللبناني علي حسن خليل، لوكالة أنباء "رويترز"، أنه لم يجرى إبلاغ لبنان بأن الناقلة الإيرانية تبحر متجهة لأحد الموانئ اللبنانية، واحتجزت بريطانيا الناقلة، التي كانت تحمل اسم "جريس 1" قبالة جبل طارق؛ للاشتباه في نقلها النفط إلى سوريا في انتهاكات لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأطلقت سلطات جبل طارق سراحها في منتصف أغسطس الجاري، بعدما قدمت إيران ضمانات وتأكيدات بأن شحنتها ليست متجهة إلى سوريا.