مظاهرة للمعارضة في موسكو احتجاجا على "القمع السياسي"

شارك مئات الأشخاص، اليوم، في تظاهرة في موسكو احتجاجا على "القمع السياسي"، في آخر حلقة من تحركات احتجاجية، قبل أسبوع من موعد انتخابات محلية.

وسارت تظاهرات بشكل شبه أسبوعي منذ منتصف يوليو احتجاجا على منع العديد من شخصيات المعارضة من الترشح لانتخابات برلمان موسكو المقررة في الثامن من سبتمبر.

وتعرضت هذه التظاهرات لقمع شديد من قبل الشرطة خاصة وأنها لم تحصل على ترخيص مسبق.

وحذر المدعون العامون في موسكو من أن التظاهرة التي دعا إليها المعارض أليكسي نافالني بوسط العاصمة، غير مصرح بها، ومن أن المشاركين فيها "سيتحملون المسؤولية".

لكن التظاهرة التي شارك فيها نحو 750 شخصا حسب الشرطة، سارت بهدوء في جادات وسط موسكو من دون مشاركة نافالني.

وحمل المتظاهرون لافتات تدعو لإطلاق سراح "السجناء السياسيين" الذين اعتقلوا خلال تظاهرات سابقة. كما هتفوا "موسكو مدينتنا".

وقالت المعارضة ليوبوف سوبول المتحالفة مع نافالني "لا بد من احترام حقوق سكان موسكو". وكانت هذه المحامية الشابة المعارضة تعرضت للرشق بالوحل الخميس قرب منزلها.

كما حملت مجموعة من الشابات المشاركات في التظاهرة لافتة وردية اللون تندد بالعنف المنزلي.

وقالت الشابة إياروسلافا لوكالة فرانس برس وهي تشارك في التظاهرة "لا أقبل بما يحصل في بلادنا من قمع واعتقالات، إضافة الى الرواتب ومعاشات التقاعد الضعيفة".

كما قال المتظاهر ألكسندر تروبين (58 عاما) "إن السلطات هي التي تسببت بالتظاهرات لأنها لم تترك لنا الخيار. أريد أن يتاح لي انتخاب من أشاء وليس ما يختارونه عنا".

وخلال هذه التظاهرات التي اعتبرت الأهم منذ عودة فلاديمير بوتين للكرملين عام 2012، اعتقل نحو 2700 شخص ويحاكم عدد منهم بتهم التسبب بـ"اضطرابات واسعة" و"ارتكاب اعمال عنف بحق قوات الأمن".

لكن الأحكام التي طالت غالبية قادة المعارضة اقتصرت على السجن لمدد قصيرة لدعوتهم للتظاهر، على غرار إيليا لاشين الذي دخل السجن الأربعاء الماضي للمرة الخامسة.

كما فتح تحقيق بشأن صندوق مكافحة الفساد الذي يتزعمه نافالني في قضية "تبييض أموال".

وانطلقت حركة الاحتجاج بعد رفض ترشيحات نحو ستين شخصا مستقلا للمشاركة في انتخابات برلمان موسكو. والمعروف أن هذا البرلمان هو الذي يوافق على موازنة العاصمة ويتألف حاليا من أنصار رئيس البلدية سيرغي سوبيانين الموالي للكرملين.