محافظ كفر الشيخ يوجه برفع كفاءة الطرق والخدمات والمرافق للمواطنين

أمر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، خلال جولته بالبرلس، بردم وترميم الحفر بتقاطع طريق مصيف بلطيم مع رافد الطريق الدولي الساحلى أمام محطة صرف نمره 7 شمال مدينة بلطيم، ورصفها، تحت إشراف المحاسب محمد محجوب رئيس مدينة مصيف بلطيم، ورفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الخدمات والمرافق للمواطنين وترميم الحفر وإزالة المطبات العشوائية.

وأصدر المحافظ قرارا رقم 15238 لسنة 2019، بتعيين المستشار جمال عبداللطيف مدير النيابة الإدارية بكفرالشيخ، مشرفا على انتخابات أعضاء مجلس إدارة جمعية المستقبل الزراعية لشباب الخريجين التابعة للمراقبة العامة للتنمية والتعاونيات.