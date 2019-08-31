أنقذ العاملين في شاليهات شاطئ "عجيبة" 6 مواطنين من الغرق خلال استحمامهم في البحر.

وقال أحد الشباب الذي أنقذ المواطنين إنه لليوم الثاني على التوالي جرى إنقاذ 6 حالات في بحر عجيبة، بسبب قوة الأمواج و"السحب"، مؤكدا أن جميع الحالات بخير.