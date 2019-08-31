شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائبا عن رئيس الجمهورية، احتفال وزارة الأوقاف بحلول العام الهجري الجديد بمسجد سيدنا الحسين عقب صلاة المغرب بحضور لفيف من كبار رجال الدولة وعلماء الدين الإسلامي وعدد من سفراء الدول الإسلامية بالقاهرة يتقدمهم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، نائبا عن شيخ الأزهر، ومحمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور أحمد عجيبة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، واللواء ياسر عبد العزيز قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء أحمد فؤاد واللواء إبراهيم عبد الهادي نائبي المحافظ عن المنطقتين الجنوبية والغربية.