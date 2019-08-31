حزب الله يهدد برد مفتوح على إسرائيل ينطلق من لبنان

هدد أمين عام حزب الله حسن نصر الله، برد مفتوح على إسرائيل ينطلق من لبنان، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأعلن جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، أنه عزز استعداداته لجميع الاحتمالات على الحدود الشمالية مع لبنان.