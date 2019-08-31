انتحر شاب مقيم فى دمنهور بالبحيرة اليوم بشنق نفسه داخل منزل أسرته، في ظروف غامضة، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى التعليمي، وحرر المحضر اللازم.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقى قسم شرطة دمنهور، إشارة من مستشفى دمنهور التعليمي، بوصول "ط. خ. ن"، 35 عاما، مقيم بدمنهور، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الشاب شنق نفسه بالمنزل، وجرى إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى في مستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى كلفت إدارة البحث الجنائي بكشف غموض الواقعة.