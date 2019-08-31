قال أحمد إسماعيل بهبهاني رئيس تحرير جريدة الخليج الكويتية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت تضيف للعلاقات الممتدة والتاريخية بين البلدين.

وأضاف "بهبهاني" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مانشيت" والمذاع على فضائية "ON E"، أن العلاقات الكويتية المصرية قد بدأت في فترة الخمسينات، عندما استضافت الكويت بعثات تعليمية مصرية للمدارس الكويتية، موضحا أن مصر كثيرا ما وقفت بجانب الكويت، بخاصة في حربها مع العراق ودافعت عن حق الكويت حتى نالت استقلالها، مؤكدا "علاقاتنا ممتدة وراسخة، ودايما بنرحب بإخواننا المصريين في بلدهم زي ما إحنا مرحب بينا دائما في مصر".

وأكد رئيس تحرير جريدة "الخليج" الكويتية، أن زيارة الرئيس تعتبر تتويج لتلك العلاقات وأواصر المحبة الممتدة بين الدولتين الكبيرتين، مشيرا إلى أن هناك العديد من المواقع والجرائد الكويتية قد كتبت ورحبت بزيارة الرئيس السيسي وتتناولها الصحف الكويتية صباح الغد.