شهد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان فعاليات الاحتفال الديني الذي نظمته مديرية الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد بمسجد الحاج حسن عقب أداء صلاة العشاء، وذلك بحضور اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ، واللواء أشرف الإدريسي مساعد مدير أمن أسوان، والشيخ محمود قناوي وكيل وزارة الأوقاف، بجانب لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والبرلمانية والتنفيذية والدينية والشعبية.

وحرص المحافظ على تقديم خالص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب الأسواني بجميع فئاته وطوائفه بهذه المناسبة السعيدة، متمنيا أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية كلها بإذن الله، وأن ينعم المجتمع الأسواني فيه بالمزيد من الوحدة والتكاتف لتحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

وبدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ الشاذلي طلحة، أعقبها كلمة للشيخ محمود قناوي تناول فيها حديث موجز عن ذكرى الهجرة النبوية المباركة بما ورد فى كتاب الله عز وجل، مبينا أهم الدروس والعبر المستفادة من الهجرة المباركة، ومنها التوكل على الله مع ضرورة الأخذ بالأسباب، إضافة إلى حسن اختيار الصحبة، وأهمية رد الأمانات إلى أهلها.