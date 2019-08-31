شهد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه ، محافظ كفرالشيخ مساء اليوم السبت احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1441، وذلك برفقة اللواء محمود حسن مدير الأمن، بمسجد الاستاد الرياضي.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارىء الشيخ قطب الطويل، ثم كلمة الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف، الذي أكد فيها أن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بها دروس مستفادة، مثل حب الوطن والتضحية من أجله، موضحا قيمة المناسبة الطيبة العطرة، وما تحركه في النفوس من قيم سامية وأخلاقيات عالية، كما بيّن الأهمية التاريخية للحدث العظيم، حيث كانت الهجرة تحولا جذريا في تاريخ الدعوة وما تبعها من ايجابيات، وبينت الهجرة العديد من السمات السمحة للدين الإسلامي الحنيف، ويستوحي من الهجرة كيفية قبول الآخر، وحب الوطن والعمل على التكاتف والمشاركة بين طوائف الشعب المختلفة لتحقيق تقدم الشعوب وتنميتها.

وأضاف الفقي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع غير المسلمين بالرحمة والشفقة وحسن المعاملة، وليس بالاضطهاد والقتل، فراهن سيفه عند يهودي بالرغم من وجود أغنياء المسلمين بالمدينة مثل عثمان بن عفان وأبو بكر الصديق رضى الله عنهما، وكان في إمكان الرسول أن يأخذ منهم ما يريد، ولكنه أراد أن يعلمنا كيفية التعامل مع الآخر.

وتابع الفقي في كلمته، إن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تمثل قمة التعامل الإسلامي ظهرت واضحة عند فتح مكة، كان رؤوفا بأهله وأبناء وطنه، برغم ما عناه من بعضهم من إيذاء له وللمسلمين أيام كانوا بمكة قبل الهجرة فعفى عنهم جميعا.

من جهته هنأ محافظ كفرالشيخ، أهالي المحافظة بمناسبة العام الهجري الجديد، متمنيا من الجميع للعمل يدا واحدة والتكاتف من أجل النهوض بقطاعات المجتمع المختلفة، والأخذ من حدث الهجرة العبرة والعظة، داعيا المولى القدير بأن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على مصر وشعبها العظيم .

حضر الاحتفال اللواء ياسر الحفناوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الاوقاف، والمهندس أشرف محمدي وكيل وزارة الري، واللواء جمال سامون مساعد مدير الأمن للأمن العام، والشيخ عطا بسيوني أمام الدعوة بمديرية الأوقاف، والعقيد سامح العزب وكيل إدارة المرور، والمقدم صلاح الذكير مدير مباحث المرور وأعضاء مجلس النواب، ولفيف من رجال الأزهر الشريف والأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.