حل الفنان زكي فطين عبد الوهاب، ضيفًا على الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، في أول ظهور له بعد إعلانه عن إصابته بالسرطان، وقال إنه اكتشف إصابته بالسرطان منذ 5 أشهر فقط بدون أي مقدمات، فكان يُجري بعض التحاليل والإشاعات كالعادة فاكتشف وجود ورم.

وأضاف أنه كان هناك تساؤل وقتها "هل الأورام دي خبيثة ولا حميدة"، ومع رحلة التحاليل تّبين أنه ورم خبيث في الرئتين، موضحًا أنه مؤمن جدًا بالله وقدره ودائما ما يكون ثابتًا في المحن الصعبة، "ممكن حاجات بسيطة تضايقني وتعكنن عليا بس ببقى ثابت".

وأوضح أنه ورث الثبات من والده، حيث كان والده يعاني من أمراض بالقلب وتّعب فترة طويلة ولكنه كان قابل الوضع الذي كان يعيشه، "لما كان أبويا يتعب مكنش حد يحب يشوفه وهو تعبان".