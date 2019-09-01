شيَّعت قرية ميت غزال التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، في الساعات الأولى من فجر اليوم، جثة أمين الشرطة "علي أحمد الشرقاوي"، حيث نظمت له جنازة عسكرية مهيبة، والذي استشهد غدرا بواسطة شاب طعنه بـ"سكين" في أثناء تأدية واجبه بمنطقة الزمالك في القاهرة.

جاء ذلك بحضور حكمدار مديرية الأمن و قيادات الأمن في الغربية والمحاسب جمال دويدار رئيس مركز ومدينة السنطة، ورئيس الوحدة المحلية في شبراقاص، وذوي الشهيد وأهل القرية.

واحتشد آلاف المواطنين في الجنازة، وردد المشيعون لجثمان الشهيد، هتافات: "لا اله الا الله.. الشهيد حبيب الله".

وطالبت أسرة الشهيد، وزارة الداخلية، بالقصاص للشهيد.