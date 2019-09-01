بالصور| حريق في أرض زراعية بالدقهلية بسبب تسريب "خط غاز"

اندلع حريق فجر اليوم الأحد، نتيجة تسريب غاز من "خط غاز" يمر من أرض زراعة في قرية الروضة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، دون خسائر بشرية.

وتوقع مهندسو شركة الغاز أن يستمر اشتعال النار لمدة 48 ساعة لحين انتهاء مخزون الغاز بالخط بين المحبسين.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير الأمن، إخطارا، من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد باشتعال النيران في أحد الأراضي الزراعية في قرية الروضة، وأن الحريق أعلى خط الغاز المار بباطن الأرض.

وانتقلت قيادات مديرية الأمن وقوات من الحماية المدنية، وقيادات ومهندسي شركة الغاز، ومحمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا، ورئيس الوحدة المحلية بالمنيل.

وارجع مسئولو شركة الغاز، سبب استمرار الأرض مشتعلة بالنيران، إلى تسريب في خط الغاز المار بباطنها (قطر 8 بوصة)، وتم غلق محابس الخط المؤدية إلى موقع الحريق.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة طلخا، في بيان، أنه تم استدعاء المعدات الثقيلة لبداية أعمال الحفر وتحديد موقع التسريب لإصلاحه، مشيرة إلى أنه من المتوقع استمرار اشتعال النيران لمدة 48 ساعة حتى انتهاء المخزون بالخط بين المحبسين.

وأوضح البيان أن الوضع آمن جدا وتحت سيطرة مهندسي شركة الغاز، وفي ظل تواجد ضباط الحماية المدنية بالدقهلية.