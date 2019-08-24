شب حريق في مخزن مطعم في عزبة الصفيح بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق في مخزن مطعم في أرض الصعايدة بعزبة الصفيح دائرة قسم شرطة ثان المنصورة.

انتقلت مباحث القسم وقوات الحماية المدنية والإطفاء إلي مكان الحريق، وتمكنت من إخماده والسيطرة على مصدر النيران.

وبالفحص تبين أنه لا توجد خسائر بالأرواح أو إصابات، والخسائر المادية انحسرت في احتراق محتويات المخزن بسبب تسريب من خرطوم أسطوانة الغاز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.