توفيت مساء أمس، السيدة ناهد القبلي، والدة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر بمسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST سعاد كفافي.